Сайт Дніпра Новини Спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плавання Спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плавання
Вітаємо!
З 4 до 8 травня у місті Бровари проходив чемпіонат України з плавання.
Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 9 медалей: 1 золоту, 3 срібні та 5 бронзових.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Так, дніпряни здобули:
Овчінніков Максим – «золото» 200 м брасом; «срібло» 100 м брасом та «бронза» 50 м брасом; Шкітак Анастасія – «срібло» 1500 м вільним стилем та «бронза» 400 м вільним стилем; Мамалига Олег – «срібло» 1500 м вільним стилем; Гергель Олександр – «бронза» 200 м комплексним плаванням та «бронза» 100 м батерфляєм; Тіщенко Крістіна – «бронза» 1500 м вільним стилем.
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