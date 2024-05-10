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Спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плавання

Сьогодні 10:27
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плавання

З 4 до 8 травня у місті Бровари проходив чемпіонат України з плавання.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 9 медалей: 1 золоту, 3 срібні та 5 бронзових.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Так, дніпряни здобули:

  • Овчінніков Максим – «золото» 200 м брасом; «срібло» 100 м брасом та «бронза» 50 м брасом;
  • Шкітак Анастасія – «срібло» 1500 м вільним стилем та «бронза» 400 м вільним стилем;
  • Мамалига Олег – «срібло» 1500 м вільним стилем;
  • Гергель Олександр – «бронза» 200 м комплексним плаванням та «бронза» 100 м батерфляєм;
  • Тіщенко Крістіна – «бронза» 1500 м вільним стилем.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плавання

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плавання

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плавання

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плаванняУкраїнська

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