Спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плавання

Вітаємо!

З 4 до 8 травня у місті Бровари проходив чемпіонат України з плавання.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 9 медалей: 1 золоту, 3 срібні та 5 бронзових.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Так, дніпряни здобули:

Овчінніков Максим – «золото» 200 м брасом; «срібло» 100 м брасом та «бронза» 50 м брасом;

Шкітак Анастасія – «срібло» 1500 м вільним стилем та «бронза» 400 м вільним стилем;

Мамалига Олег – «срібло» 1500 м вільним стилем;

Гергель Олександр – «бронза» 200 м комплексним плаванням та «бронза» 100 м батерфляєм;

Тіщенко Крістіна – «бронза» 1500 м вільним стилем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики.

Читайте також:

Українська

Автор: