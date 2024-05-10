Спортсмены из Днепра завоевали 9 медалей на чемпионате Украины по плаванию

С 4 по 8 мая в городе Бровары проходил чемпионат Украины по плаванию.
Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 9 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых.
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Так, днепряне получили:
Напомним, ранее мы писали, что спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике.
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