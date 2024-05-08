Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики

З 28 квітня до 1 травня у Києві проходив чемпіонат України з художньої гімнастики серед дорослих та юніорів. Понад 200 талановитих гімнасток змагались за звання «чемпіона».
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Зазначається, що вихованки спортивної школи олімпійського резерву з художньої гімнастики міста Дніпро вибороли на цих змаганнях 6 медалей: 2 золота, 2 срібла та 2 бронзи:
Нагадаємо, раніше ми писали, що легкоатлетка з Дніпра виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024.
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