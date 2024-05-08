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  • Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики

Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики

Сьогодні 15:46
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Вітаємо спортсменок!

Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики

З 28 квітня до 1 травня у Києві проходив чемпіонат України з художньої гімнастики серед дорослих та юніорів. Понад 200 талановитих гімнасток змагались за звання «чемпіона».

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Зазначається, що вихованки спортивної школи олімпійського резерву з художньої гімнастики міста Дніпро вибороли на цих змаганнях 6 медалей: 2 золота, 2 срібла та 2 бронзи:

  • Чубарова Варвара – «золото» у вправі з обручем та «срібло» у вправі з мʼячем;
  • Токар Ніколетта – «золото» у вправі з мʼячем та «бронза» у вправі з булавами;
  • Колосова Вероніка – “срібло” у вправі з обручем;
  • Лавринець Емілія – “бронза” у вправі зі стрічкою.

Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики

Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики

Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики

Нагадаємо, раніше ми писали, що легкоатлетка з Дніпра виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

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Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастикиУкраїнська

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