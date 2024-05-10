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У Дніпрі чоловік зі зброєю напав на пенсіонерку в ліфті

Сьогодні 11:28
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26-річний чоловік напав на пенсіонерку, яка разом з ним їхала в ліфті. 

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік зі зброєю напав на пенсіонерку в ліфті

Як повідомили в Нацполіції, злочин стався 7 травня в Індустріальному районі. Чоловік зайшов до ліфта разом з 68-річною жінкою, а коли двері закрилися – дістав пістолет та почав погрожувати своїй попутниці. 

Нападник вимагав, аби жінка віддала йому свій золотий ланцюжок. Заволодівши прикрасою, грабіжник втік. Налякана містянка одразу зателефонувала до поліції.

Правоохоронці, опитавши постраждалу та ймовірних свідків, переглянувши камери відеонагляду, почали пошуки зловмисника. Згодом їм вдалося розшукати грабіжника. Ним виявився 26-річний місцевий житель, який раніше мав проблеми із законом. 

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік зі зброєю напав на пенсіонерку в ліфті

Затримали нападника, коли той виходив із свого дому. При собі чоловік мав стартовий пістолет з набоями, яким погрожував жінці. 

З’ясувалося, що після скоєння злочину викрадене майно зловмисник здав до ломбарду.

Чоловіку повідомили про підозру в розбійному нападі. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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