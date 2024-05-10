В Днепре мужчина с оружием напал на пенсионерку в лифте

Как сообщили в Нацполиции, преступление произошло 7 мая в Индустриальном районе. Мужчина зашел в лифт вместе с 68-летней женщиной, а когда дверь закрылась — достал пистолет и начал угрожать своей попутчице.
Нападающий требовал, чтобы женщина отдала ему свою золотую цепочку. Завладев украшением, грабитель скрылся. Испуганная горожанка сразу позвонила в полицию.
Правоохранители, опросив пострадавшую и вероятных свидетелей, просмотрев камеры видеонаблюдения, начали поиски злоумышленника. Впоследствии им удалось разыскать грабителя. Им оказался 26-летний местный житель, у которого раньше были проблемы с законом.
Задержали нападавшего, когда тот выходил из дома. При себе мужчина имел стартовый пистолет с патронами, которым угрожал женщине.
Выяснилось, что после совершения преступления похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард.
Мужчине сообщили о подозрении в разбойном нападении. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
После масштабных российских атак в Днепропетровской и Харьковской областях сложная…
Графики отключений света, распространяемые в Telegram, являются фейковыми.
Днепр и Острава стали городами-побратимами!
Женщину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами…
После масштабных российских атак в Днепропетровской и Харьковской областях сложная ситуация с энергетикой.
Дефицит электроэнергии сохраняется, для промышленности ограничение потребления действует с 18:00 до 07:00!
Графики отключений света, распространяемые в Telegram, являются фейковыми.
Днепр и Острава стали городами-побратимами!
Женщину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.
Хорошего дня, друзья!
Днепровая акула поразила зрителей фестиваля воздушных змеев в Италии.
В Днепре спасают женщину, которая во время ракетного удара потеряла всю семью.
В Днепре Новый мост парализовало ДТП с участием восьми машин.
Несчастный случай произошел в Павлоградском районе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!