В Днепре мужчина с оружием напал на пенсионерку в лифте

26-летний мужчина напал на пенсионерку, которая вместе с ним ехала в лифте.

Как сообщили в Нацполиции, преступление произошло 7 мая в Индустриальном районе. Мужчина зашел в лифт вместе с 68-летней женщиной, а когда дверь закрылась — достал пистолет и начал угрожать своей попутчице.

Нападающий требовал, чтобы женщина отдала ему свою золотую цепочку. Завладев украшением, грабитель скрылся. Испуганная горожанка сразу позвонила в полицию.

Правоохранители, опросив пострадавшую и вероятных свидетелей, просмотрев камеры видеонаблюдения, начали поиски злоумышленника. Впоследствии им удалось разыскать грабителя. Им оказался 26-летний местный житель, у которого раньше были проблемы с законом.

Задержали нападавшего, когда тот выходил из дома. При себе мужчина имел стартовый пистолет с патронами, которым угрожал женщине.

Выяснилось, что после совершения преступления похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард.

Мужчине сообщили о подозрении в разбойном нападении. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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