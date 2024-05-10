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  • У центрі Києва представники ТЦК та поліції зупинили співака Монатіка: відео

У центрі Києва представники ТЦК та поліції зупинили співака Монатіка: відео

Сьогодні 13:15
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У співака перевірили документи!

Новости Днепра про У центрі Києва представники ТЦК та поліції зупинили співака Монатіка: відео

Сьогодні, 10 травня, у центрі Києва, на Майдані Незалежності, представники ТЦК та поліції зупинили відомого українського співака Монатіка.

Про це повідомляє “Телеграф”.

Зазначається, що працівники територіального центру комплектування підійшли до артиста разом із поліцією. Виконавець, як видно на відео, спокійно сприйняв таку перевірку. Як виявилось, у співака просто перевірили документи. Після цього Монатік вирушив у бік Хрещатика.

Зазначимо, Дмитро Монатік (сценічний псевдонім MONATIK) — український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу «X-Фактор», «Танцюють всі!» та «Зірковий ринг», суддя танцювального шоу «Танці з зірками» та тренер різних вокальних шоу. Заслужений артист України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за поширення інформації про місця роботи ТЦК можна потрапити за ґрати на 8 років.

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Новости Днепра про У центрі Києва представники ТЦК та поліції зупинили співака Монатіка: відеоУкраїнська

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