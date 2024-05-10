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  • На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річну дівчину: прикмети та фото

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річну дівчину: прикмети та фото

Сьогодні 12:19
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Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річну дівчину: прикмети та фото

Поліцейські Кам`янського розшукують 17-річну Маю Матвєєву.

Відомо, що 8 травня близько 13:15 дівчина пішла з дому на проспекті Наддніпрянський та до теперішнього часу її місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: зріст 165-168 см, худорлява, русяве волосся нижче плечей, зелені очі.

Може бути вдягнена: блакитні джинси з принтом – місто, в`язане сіре напівпальто, чорні кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітньої Матвєєвої Маї, просимо повідомити за телефонами 068-973-46-22, 096-586-94-41 або 102!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річну дівчину: прикмети та фото

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 31-річного чоловіка: переховується з 2023 року.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річну дівчину: прикмети та фотоУкраїнська

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