Представители ТЦК и полиции остановили Монатика в центре Киева: певец прокомментировал — «На учете стою»

Монатик отметил, что это уже не первая проверка.

Сегодня, 10 мая, в центре Киева представители ТЦК и полиции остановили известного украинского певца Монатика. Исполнитель спокойно воспринял такую проверку. Как оказалось, у певца просто проверили документы.

Позже артист прокомментировал это событие на своей странице в Instagram. Он отметил, что это уже не первая проверка, и добавил, что он стоит на воинском учете, данные обновил.

Вижу, что по СМИ разлетается это видео. Да, это правда. Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили, обновил ли данные, и попросили на проверку военный билет. На воинском учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами, и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После того, как проверили данные и учет — отпустили, — написал певец.

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