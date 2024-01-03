Історію розповіла Ірина Скосар на своїй Facebook-сторінці.
Надія Капустіна керувала історичним музеєм Яворницького понад 40 років. 29 грудня росіяни помстилися Надії за те, що вона відмовилася дарувати Владіміру Путіну картину “Козак Мамай” у 2001 році, коли російський президент зустрічався з Леонідом Кучмою.
У лютому 2001 році до Дніпра приїздив Путін, прибув до міста вночі, Кучма запросив його на нічну вечерю до готелю “Жовтневий”. У березні 2022 “Жовтневий” буде забитий під завʼязку переселенцями, які тікали від путінських ракет зі сходу. Вранці наступного дня візиту у 2001 путін відвідав “Південмаш”. Впродовж 2022-2023 він буде цілити у підприємство кілька разів, а 29.12.23. путінські ракети розібʼють дніпровський пологовий, ТЦ і понівечать цілий житловий квартал біля “Південмашу”, – розповіла Ірина.
У 2001 році, коли Путін збирався завітати до Дніпропетровська, пані Надію попросили приготувати для нього подарунок. Тодішня обласна влада наказала презентувати російському президенту картину “Козак Мамай”. Полотно було коштовним та зберігалося у колекції національного історичного музею.
Тоді пані Надія категорично відмовилась. Сказала так: «Хіба Ермітаж по шматочку роздаровують»? …Це колекція українського музею, національне надбання і такі скарби на подарки не роздаються, – розповідає Ірина.
Пані Надії погрожували звільненням за непокору та пообіцяли, що після цього вона не зможе знайти роботу. Однак директорка не злякалася погроз і пообіцяла здійняти галас на всю країну, якщо її за відмову віддати національну спадщину росіянам позбавлять роботи. Тоді все обійшлося і Путін картину не отримав.
Однак 29 грудня російський диктатор помстився пані Надії та прислав російську ракету, як “подаруночок” під ялинку.
Ударною хвилею від падіння уламків ракети вибило всі вікна в квартирі, розбито колекційні ялинкові прикраси. Надія Іванівна дивом, але вціліла, бо вчасно сховалася в коридорі.
Наразі друзі збирають кошти на відновлення вікон та ремонт.
Знаю, що кому донатити кожен з вас обирає серцем. Можливо ваше захоче підтримати пані Надія Капустіна, – пише Ірина.
4149 6293 1827 2622 – Капустіна Надія Іванівна
4149 6293 1615 5498 – Капустіна Світлана Олександрівна
Читайте також:
Дякуємо нашим захисникам!
Тривога триває - будьте у безпечних місцях!
У Дніпрі театр збирає кошти на відновлення пологового будинку.
Місцеві екстремали пробралися на будівництво та показали, як зараз виглядає…