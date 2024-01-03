Ексдиректорці історичного музею у Дніпрі, яка у 2001 відмовилася дарувати картину Путіну, ракета “знесла” пів квартири

У Дніпрі екскерівниця історичного музею отримала "подарунок" від РФ через двадцять років після того, як відмовилася дарувати картину Владіміру Путіну.

Історію розповіла Ірина Скосар на своїй Facebook-сторінці.

Надія Капустіна керувала історичним музеєм Яворницького понад 40 років. 29 грудня росіяни помстилися Надії за те, що вона відмовилася дарувати Владіміру Путіну картину “Козак Мамай” у 2001 році, коли російський президент зустрічався з Леонідом Кучмою.

У лютому 2001 році до Дніпра приїздив Путін, прибув до міста вночі, Кучма запросив його на нічну вечерю до готелю “Жовтневий”. У березні 2022 “Жовтневий” буде забитий під завʼязку переселенцями, які тікали від путінських ракет зі сходу. Вранці наступного дня візиту у 2001 путін відвідав “Південмаш”. Впродовж 2022-2023 він буде цілити у підприємство кілька разів, а 29.12.23. путінські ракети розібʼють дніпровський пологовий, ТЦ і понівечать цілий житловий квартал біля “Південмашу”, – розповіла Ірина.

У 2001 році, коли Путін збирався завітати до Дніпропетровська, пані Надію попросили приготувати для нього подарунок. Тодішня обласна влада наказала презентувати російському президенту картину “Козак Мамай”. Полотно було коштовним та зберігалося у колекції національного історичного музею.

Тоді пані Надія категорично відмовилась. Сказала так: «Хіба Ермітаж по шматочку роздаровують»? …Це колекція українського музею, національне надбання і такі скарби на подарки не роздаються, – розповідає Ірина.

Пані Надії погрожували звільненням за непокору та пообіцяли, що після цього вона не зможе знайти роботу. Однак директорка не злякалася погроз і пообіцяла здійняти галас на всю країну, якщо її за відмову віддати національну спадщину росіянам позбавлять роботи. Тоді все обійшлося і Путін картину не отримав.

Однак 29 грудня російський диктатор помстився пані Надії та прислав російську ракету, як “подаруночок” під ялинку.

Ударною хвилею від падіння уламків ракети вибило всі вікна в квартирі, розбито колекційні ялинкові прикраси. Надія Іванівна дивом, але вціліла, бо вчасно сховалася в коридорі.

Наразі друзі збирають кошти на відновлення вікон та ремонт.

Знаю, що кому донатити кожен з вас обирає серцем. Можливо ваше захоче підтримати пані Надія Капустіна, – пише Ірина.

4149 6293 1827 2622 – Капустіна Надія Іванівна

4149 6293 1615 5498 – Капустіна Світлана Олександрівна

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