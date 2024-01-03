Ексдиректорці історичного музею у Дніпрі, яка у 2001 відмовилася дарувати картину Путіну, ракета “знесла” пів квартири - Днепр Инфо
Ексдиректорці історичного музею у Дніпрі, яка у 2001 відмовилася дарувати картину Путіну, ракета “знесла” пів квартири
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Сегодня 14:42

У Дніпрі екскерівниця історичного музею отримала "подарунок" від РФ через двадцять років після того, як відмовилася дарувати картину Владіміру Путіну.

Новости Днепра про Ексдиректорці історичного музею у Дніпрі, яка у 2001 відмовилася дарувати картину Путіну, ракета

Історію розповіла Ірина Скосар на своїй Facebook-сторінці. 

Надія Капустіна керувала історичним музеєм Яворницького понад 40 років. 29 грудня росіяни помстилися Надії за те, що вона відмовилася дарувати Владіміру Путіну картину “Козак Мамай” у 2001 році, коли російський президент зустрічався з Леонідом Кучмою.

У лютому 2001 році до Дніпра приїздив Путін, прибув до міста вночі, Кучма запросив його на нічну вечерю до готелю “Жовтневий”. У березні 2022 “Жовтневий” буде забитий під завʼязку переселенцями, які тікали від путінських ракет зі сходу. Вранці наступного дня візиту у 2001 путін відвідав “Південмаш”. Впродовж 2022-2023 він буде цілити у підприємство кілька разів, а 29.12.23. путінські ракети розібʼють дніпровський пологовий, ТЦ і понівечать цілий житловий квартал біля “Південмашу”, – розповіла Ірина.

У 2001 році, коли Путін збирався завітати до Дніпропетровська, пані Надію попросили приготувати для нього подарунок. Тодішня обласна влада наказала презентувати російському президенту картину “Козак Мамай”. Полотно було коштовним та зберігалося у колекції національного історичного музею. 

Тоді пані Надія категорично відмовилась. Сказала так: «Хіба Ермітаж по шматочку роздаровують»? …Це колекція українського музею, національне надбання і такі скарби на подарки не роздаються, – розповідає Ірина.

Пані Надії погрожували звільненням за непокору та пообіцяли, що після цього вона не зможе знайти роботу. Однак директорка не злякалася погроз і пообіцяла здійняти галас на всю країну, якщо її за відмову віддати національну спадщину росіянам позбавлять роботи. Тоді все обійшлося і Путін картину не отримав. 

Новости Днепра про Ексдиректорці історичного музею у Дніпрі, яка у 2001 відмовилася дарувати картину Путіну, ракета

Однак 29 грудня російський диктатор помстився пані Надії та прислав російську ракету, як “подаруночок” під ялинку. 

Ударною хвилею від падіння уламків ракети вибило всі вікна в квартирі, розбито колекційні ялинкові прикраси. Надія Іванівна дивом, але вціліла, бо вчасно сховалася в коридорі.

Наразі друзі збирають кошти на відновлення вікон та ремонт. 

Знаю, що кому донатити кожен з вас обирає серцем. Можливо ваше захоче підтримати пані Надія Капустіна, – пише Ірина.

4149 6293 1827 2622 – Капустіна Надія Іванівна
4149 6293 1615 5498 – Капустіна Світлана Олександрівна

Новости Днепра про Ексдиректорці історичного музею у Дніпрі, яка у 2001 відмовилася дарувати картину Путіну, ракета

Новости Днепра про Ексдиректорці історичного музею у Дніпрі, яка у 2001 відмовилася дарувати картину Путіну, ракета

Новости Днепра про Ексдиректорці історичного музею у Дніпрі, яка у 2001 відмовилася дарувати картину Путіну, ракета

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Новости Днепра про Ексдиректорці історичного музею у Дніпрі, яка у 2001 відмовилася дарувати картину Путіну, ракета Українська

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