Экс-директору исторического музея в Днепре, которая в 2001 году отказалась дарить картину Путину, ракета «снесла» пол квартиры

В Днепре экс-руководительница исторического музея получила "подарок" от РФ через двадцать лет после того, как отказалась дарить картину Владимиру Путину.

Историю рассказала Ирина Скосарь на своей Facebook-странице.

Надежда Капустина руководила историческим музеем Яворницкого более 40 лет. 29 декабря россияне отомстили Надежде за то, что она отказалась дарить Владимиру Путину картину «Казак Мамай» в 2001 году, когда российский президент встречался с Леонидом Кучмой.

В феврале 2001 года в Днепр приезжал Путин, прибыл в город ночью, Кучма пригласил его на ночной ужин в гостиницу «Октябрьская». В марте 2022 года «Октябрьский» будет забит под завязку бежавшими от путинских ракет с востока переселенцами. Утром следующего дня визита в 2001 пути посетил «Южмаш». В течение 2022-2023 года он будет целить в предприятие несколько раз, а 29.12.23. путинские ракеты разобьют днепровский родильный, ТЦ и изуродуют целый жилой квартал возле «Южмаша», — рассказала Ирина.

В 2001 году, когда Путин собирался посетить Днепропетровск, Надежду попросили приготовить для него подарок. Тогдашние областные власти приказали презентовать российскому президенту картину «Казак Мамай». Холст был ценным и хранился в коллекции национального исторического музея.

Тогда Надежда категорически отказалась. Сказала так: «Разве Эрмитаж по кусочку раздаривают»? …Это коллекция украинского музея, национальное достояние и такие сокровища на подарки не раздаются, – рассказывает Ирина.

Надежде угрожали увольнением за неповиновение и пообещали, что после этого она не сможет найти работу. Однако директор не испугалась угроз и пообещала поднять шум на всю страну, если ее за отказ отдать национальное наследие россиянам лишат работы. Тогда все обошлось, и Путин картину не получил.

Однако 29 декабря российский диктатор отомстил Надежде и прислал российскую ракету, как «подарочек» под елку.

Ударной волной от падения обломков ракеты выбило все окна в квартире, разбило коллекционные елочные украшения. Надежда Ивановна чудом, но уцелела, потому что вовремя спряталась в коридоре.

Теперь друзья собирают средства на восстановление окон и ремонт.

Знаю, что кому донатить каждый из вас выбирает сердцем. Возможно, ваше захочет поддержать Надежду, — пишет Ирина.

4149 6293 1827 2622 — Капустина Надежда Ивановна

4149 6293 1615 5498 — Капустина Светлана Александровна

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