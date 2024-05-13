У Дніпрі на п’ять місяців перекриють вулицю Калинову

У Дніпрі з 29 травня на п’ять місяців перекриють рух по вулиці Калиновій. Про це йдеться у проєкті рішення, який оприлюднили на сайті міськради Дніпра.
Повідомляється, що до 1 листопада звузять та тимчасово перекриють проїзну частину вулиці Калиновій на відрізку шляху між вулицею Янтарною та вулиці Академіка Образцова.
За п’ять місяців тут мають виконати ремонт дорожнього покриття.
Виконавець має погодити схему тимчасового руху з патрульною поліцією міста. Після завершення ремонту прилеглу територію мають привести до ладу.
Зазначимо, що рішення поки не прийнято, оскільки його не підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.
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