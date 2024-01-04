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На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)

Сьогодні 08:33
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Пожежі трапилися у Кам'янському та Марганці.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)

Фото умовне.

Так, 3 січня на лінію “101” повідомили про займання у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на бульварі Будівельників у Кам’янському.

Рятувальники прибули на місце та ліквідували займання. Під час гасіння пожежі вони врятували чоловіка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

А сьогодні о 4:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання квартири на четвертому поверсі в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Центральній міста Марганець.

ДСНС-ники оперативно прибули на місце та ліквідували займання. Під час гасіння вогню вони врятували чоловіка. Постраждалого з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння – госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)

Усього до гасіння пожеж залучили 20 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області жінка звалилася до підвалу в своєму будинку.

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