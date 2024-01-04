На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)

Так, 3 січня на лінію “101” повідомили про займання у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на бульварі Будівельників у Кам’янському.
Рятувальники прибули на місце та ліквідували займання. Під час гасіння пожежі вони врятували чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
А сьогодні о 4:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання квартири на четвертому поверсі в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Центральній міста Марганець.
ДСНС-ники оперативно прибули на місце та ліквідували займання. Під час гасіння вогню вони врятували чоловіка. Постраждалого з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння – госпіталізували до лікарні.
Усього до гасіння пожеж залучили 20 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області жінка звалилася до підвалу в своєму будинку.
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