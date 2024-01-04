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У Дніпрі невідомі погрожували підірвати магазини АТБ

Сьогодні 09:00
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Правоохоронці перевірили 98 магазинів.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі погрожували підірвати магазини АТБ

Учора, 3 січня, до поліції надійшло два повідомлення про замінування у Дніпрі.

У першому йшлося про вибухівку в магазинах АТБ. Співробітники поліції перевірили 98 супермаркетів та прилеглі до них території. На щастя, вибухонебезпечних предметів вони не знайшли.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У другому повідомленні була інформація про замінування будівлі СБУ та лікарень міста. Поліція обстежила 39 об’єктів (38 медзакладів та будівлю СБУ). Інформація не підтвердилась. 

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!

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