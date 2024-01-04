Міськрада Кам’янського планує витратити з місцевого бюджету 2 млн грн на послуги “з висвітлення діяльності”

Так, Кам’янська міська рада планує витратити на “послуги, пов’язані з друком (розміщення новин, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, інших інформаційних приводів на шпальтах газет), два мільйони гривень.
Такий тендер з’явився на сайті державних закупівель.
Замовником виступає – комунальне підприємство “Міська інформаційна служба”.
У тендерній документації зазначено, що за ці гроші виконавець має опублікувати 100000 квадратних сантиметрів “послуг” до 31.12.2024 року.
У графі “переможець” значиться приватне підприємство “ДС-Колегія”, але договір поки що не опубліковано.
Зазначимо, подібні тендери комунальне підприємство Кам’янської міської ради “Міська інформаційна служба” проводить не вперше. Наприклад, у травні 2023 року КП проводило тендер на 980 000 грн. Переможець той самий – ПП “ДС-Колегія”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на прибирання податкової у Дніпрі та області хотіли витратити понад 8 млн гривень: у мережі розгорівся скандал.
Читайте також:
Автор:
Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.
Важлива інформація!
Вічна слава Герою!
Потрібна ваша допомога!