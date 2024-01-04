Міськрада Кам’янського планує витратити з місцевого бюджету 2 млн грн на послуги “з висвітлення діяльності”

Незважаючи на війну та складну економічну ситуацію, міська рада Кам'янського під керівництвом Андрія Білоусова витрачає сотні тисяч бюджетних гривень на "висвітлення своєї діяльності".

Так, Кам’янська міська рада планує витратити на “послуги, пов’язані з друком (розміщення новин, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, інших інформаційних приводів на шпальтах газет), два мільйони гривень.

Такий тендер з’явився на сайті державних закупівель.

Замовником виступає – комунальне підприємство “Міська інформаційна служба”.

У тендерній документації зазначено, що за ці гроші виконавець має опублікувати 100000 квадратних сантиметрів “послуг” до 31.12.2024 року.

У графі “переможець” значиться приватне підприємство “ДС-Колегія”, але договір поки що не опубліковано.

Зазначимо, подібні тендери комунальне підприємство Кам’янської міської ради “Міська інформаційна служба” проводить не вперше. Наприклад, у травні 2023 року КП проводило тендер на 980 000 грн. Переможець той самий – ПП “ДС-Колегія”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на прибирання податкової у Дніпрі та області хотіли витратити понад 8 млн гривень: у мережі розгорівся скандал.

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