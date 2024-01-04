Домашний пес умер в муках: в Днепре на одном из жилмассивов снова активизировались догхантеры

Жертвами догхантеров могут стать как бездомные собаки, так и домашние питомцы.

В Днепре на жилом массиве Северный активизировались догхантеры – они разбрасывают отраву вместе с колбасой, сосисками или другой пищей, которую может съесть животное.

Об этом сообщили горожане в соцсети.

К сожалению, уже есть первые жертвы — домашний пес, который во время прогулки съел «ядовитую приманку». Днепряне отмечают, что отрава действует не сразу – а через некоторое время.

Наш пес на короткой цепи подхватил и съел что-то за считанные секунды, гуляя вечером. Эта гадость сразу не проявляется. Вечером съел – ночью в муках умер, потому что ни одна из клиник не работает ночью и мы не смогли ему помочь, – рассказали горожане.

Будьте бдительны!

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