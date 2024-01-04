Крадії з Дніпропетровщини поїхали на Закарпаття, щоб обікрасти “Нову пошту”

Як повідомили в поліції Закарпаття, у ніч на 4 січня крадії з Дніпропетровщині обкрали поштове відділення в Ужгороді.
Поштових злодюг вдалося затримали відразу після того, як вони зібрали посилки та збиралися втекти.
У поліції розповіли, що зловмисники “винесли” з приміщення відправлення, які мали отримати закарпатці та тимчасово переселені особи з регіонів, де тривають бойові дії. Під час обшуків слідчі вилучили у підозрюваних крадені речі, які збираються повернути власникам.
Місцеві ЗМІ кажуть, що обнесли відділення, яке поблизу залізничного вокзалу в Ужгороді.
Слідчі з’ясували, що затримані чоловіки розшукуються поліцією Дніпра за незаконне поводження зі зброєю. Вони вийшли з-під варти, заплативши заставу, однак мали б залишатися на території області, але цього не зробили.
Окрім цього, дані особи раніше судимі за умисне вбивство та ряд інших тяжких злочинів.
Зловмисників помістили СІЗО. Слідчі інкримінують їм ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Оперативники перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення схожих злочинів, зокрема й в інших регіонах держави.
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