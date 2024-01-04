Уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий»

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Уночі та вранці вони обстрілювали з артилерії Нікополь.

Через нічний обстріл у місті загорівся гараж – вогонь рятувальники загасили. Крім того, пошкоджені 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, газогони, лінія електропередач – без світла залишилися майже 1,5 тис. родин.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Вранці окупанти знову вдарили по Нікополю. На жаль, постраждали двоє чоловіків. Обидва мають поранення ніг.

Відомо, що один із них – «важкий». Лікарі надають всю необхідну допомогу, – додав Лисак.

Наслідки атаки уточнюють.

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