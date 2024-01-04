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  • Уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий»

Уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий»

Сьогодні 12:30
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Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий»

Уночі та вранці вони обстрілювали з артилерії Нікополь.

Через нічний обстріл у місті загорівся гараж – вогонь рятувальники загасили. Крім того, пошкоджені 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, газогони, лінія електропередач – без світла залишилися майже 1,5 тис. родин.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про Уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий»

Новости Днепра про Уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий»

Вранці окупанти знову вдарили по Нікополю. На жаль, постраждали двоє чоловіків. Обидва мають поранення ніг.

Відомо, що один із них – «важкий». Лікарі надають всю необхідну допомогу, – додав Лисак.

Новости Днепра про Уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий»

Наслідки атаки уточнюють.

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