Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»

Ночью и утром они обстреливали из артиллерии Никополь.
Из-за ночного обстрела в городе загорелся гараж – огонь спасатели потушили. Кроме того, повреждены 4 частных дома, 3 хозяйственных сооружения, газопроводы, линия электропередач – без света остались почти 1,5 тыс. семей.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Утром оккупанты снова ударили по Никополю. К сожалению, пострадали двое мужчин. У них — ранения ног.
Известно, что один из них – «тяжелый». Врачи оказывают всю необходимую помощь, – добавил Лысак.
Последствия атаки уточняют.
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