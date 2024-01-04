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  • Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»

Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»

Сегодня 12:30
просмотров

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»

Ночью и утром они обстреливали из артиллерии Никополь.

Из-за ночного обстрела в городе загорелся гараж – огонь спасатели потушили. Кроме того, повреждены 4 частных дома, 3 хозяйственных сооружения, газопроводы, линия электропередач – без света остались почти 1,5 тыс. семей.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»

Новости Днепра про Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»

Утром оккупанты снова ударили по Никополю. К сожалению, пострадали двое мужчин. У них — ранения ног.

Известно, что один из них – «тяжелый». Врачи оказывают всю необходимую помощь, – добавил Лысак.

Новости Днепра про Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»

Последствия атаки уточняют.

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Новости Днепра про Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»Українська Новости Днепра про Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»Русский

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