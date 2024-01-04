Воры из Днепропетровщины поехали в Закарпатье, чтобы обокрасть «Новую почту»

"Гастролеры" обворовали Новую почту в Ужгороде.

Как сообщили в полиции Закарпатья, в ночь на 4 января воры из Днепропетровщины обворовали почтовое отделение в Ужгороде.

Почтовых воров удалось задержать сразу после того, как они собрали посылки и собирались скрыться.

В полиции рассказали, что злоумышленники «вынесли» из помещения отправления, которые должны были получить закарпатцы и временно переселенные лица из регионов, где продолжаются боевые действия. В ходе обысков следователи изъяли у подозреваемых краденые вещи, которые собираются вернуть владельцам.

Местные СМИ говорят, что обнесли отделение вблизи железнодорожного вокзала в Ужгороде.

Следователи выяснили, что задержанные мужчины разыскиваются полицией Днепра за незаконное обращение с оружием. Они вышли из-под стражи, заплатив залог, однако должны оставаться на территории области, но этого не сделали.

Кроме этого, данные лица ранее судимы за умышленное убийство и ряд других тяжких преступлений.

Злоумышленников поместили в СИЗО. Следователи инкриминируют им ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Оперативники проверяют подозреваемых на причастность к совершению подобных преступлений, в том числе и в других регионах государства.

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