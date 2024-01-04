Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Батько привіз дітей в гості до родичів у Дніпрі та загубив їх

Сьогодні 14:11
просмотров

У Дніпрі батько випадково загубив дітей.

Новости Днепра про Батько привіз дітей в гості до родичів у Дніпрі та загубив їх

Батько привіз дітей до Дніпра в гості до родичів і випадково їх загубив, коли вийшов до магазину. 

Як повідомили в патрульній поліції, до них зателефонував схвильований чоловік, який розповів, що його діти зникли. 8-річний син та 6-річна донька загубилися, коли вони родиною вийшли до магазину. 

Поки батько був у крамниці, діти кудись пішли і загубилися. Чоловік не місцевий, тому міста не знає і знайти сина та доньку не може. 

Патрульні відразу вирушили на виклик. Вони отримали прикмети дітей і обстежили прилеглу територію. Біля одного з будинків у провулку Фестивальному інспектори побачили жінку, яка звернулася до них і повідомила, що виявила двох дітей. Ті плакали і розповіли, що вони загубилися.

Виявилося, що це саме ті діти, яких загубив заявник. Діти пояснили, що доки тато ніс покупки з магазину, вони вирішили оббігти будинок з іншого боку, але загубилися у незнайомому місці.

Патрульні взяли дітей до службового авто і доставили батькам цілими і неушкодженими.
 
Пригода завершилася добре, але патрульні просять батьків не відпускати дітей далеко від себе під час прогулянок, щоб ті не загубилися і не потрапити в біду.

Читайте також:

Новости Днепра про Батько привіз дітей в гості до родичів у Дніпрі та загубив їхУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обміну
Новини Дніпра
Сьогодні 13:21
Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обміну

У рамках одного із найбільших обмінів з полону повернулися два…

Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи
Новини Дніпра
Сьогодні 13:02
Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

Дніпро – місто на пагорбах. Частина територій населеного пункту знаходиться…

Керувала закладом майже 20 років: померла директорка однієї з шкіл Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 12:29
Керувала закладом майже 20 років: померла директорка однієї з шкіл Дніпра

На 74-му році життя померла Тамара Миколаївна Ковальова.

У мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти “Озерки” у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 11:38
У мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти “Озерки” у Дніпрі (ФОТО)

Дніпряни ностальгують по звіринцю, який раніше був навпроти "Озерки".

Наверх