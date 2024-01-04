Батько привіз дітей в гості до родичів у Дніпрі та загубив їх

Батько привіз дітей до Дніпра в гості до родичів і випадково їх загубив, коли вийшов до магазину.
Як повідомили в патрульній поліції, до них зателефонував схвильований чоловік, який розповів, що його діти зникли. 8-річний син та 6-річна донька загубилися, коли вони родиною вийшли до магазину.
Поки батько був у крамниці, діти кудись пішли і загубилися. Чоловік не місцевий, тому міста не знає і знайти сина та доньку не може.
Патрульні відразу вирушили на виклик. Вони отримали прикмети дітей і обстежили прилеглу територію. Біля одного з будинків у провулку Фестивальному інспектори побачили жінку, яка звернулася до них і повідомила, що виявила двох дітей. Ті плакали і розповіли, що вони загубилися.
Виявилося, що це саме ті діти, яких загубив заявник. Діти пояснили, що доки тато ніс покупки з магазину, вони вирішили оббігти будинок з іншого боку, але загубилися у незнайомому місці.
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