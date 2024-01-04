Отец привез детей в гости к родственникам в Днепре и потерял их

Отец привез детей в Днепр в гости к родственникам и случайно их потерял, когда вышел в магазин.
Как сообщили в патрульной полиции, им позвонил взволнованный мужчина, который рассказал, что его дети исчезли. 8-летний сын и 6-летняя дочь потерялись, когда они вышли в магазин.
Пока отец был в магазине, дети куда-то ушли и потерялись. Мужчина не местный, потому города не знает и найти сына и дочь не может.
Патрульные сразу отправились по вызову. Они получили приметы детей и обследовали близлежащую территорию. Около одного из домов в переулке Фестивальном инспекторы увидели женщину, которая обратилась к ним и сообщила, что заметила двоих детей, без сопровождения взрослых. Те плакали и сказали, что они потерялись.
Оказалось, что это именно те дети, которых потерял заявитель. Дети объяснили, что пока папа нес покупки из магазина, они решили оббежать дом с другой стороны, но оказались в незнакомом месте.
Патрульные взяли детей в служебный автомобиль и доставили родителям целыми и невредимыми.
Происшествие завершилось хорошо, но патрульные просят родителей не отпускать детей вдали от себя во время прогулок, чтобы те не потерялись и не попали в беду.
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