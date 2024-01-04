Стало відомо, чи святкуватимуть у Дніпрі Водохреща

Цьогоріч Водохреща святкують 6 січня.
Однак у Дніпрі офіційних локацій, де можна зануритися у воду не буде.
До повномасштабного вторгнення зазвичай у Дніпрі були визначені офіційні місця для занурювання на Водохреще: Монастирський острів, кар’єр на Червоному Камені, Мануйлівський та Придніпровський пляжі.
Враховуючи складну безпекову ситуацію в країні, цього року, як і минулого, офіційних заходів на Водохреще не буде, аби не організовувати масове скупчення людей та не наражати містян на небезпеку, – йдеться у повідомленні міськради.
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