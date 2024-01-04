Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало відомо, чи святкуватимуть у Дніпрі Водохреща

Сьогодні 18:01
просмотров

У міськраді відповіли, чи будуть на Водохреща офіційні локації для занурення.

Новости Днепра про Стало відомо, чи святкуватимуть у Дніпрі Водохреща

Цьогоріч Водохреща святкують 6 січня. 

Однак у Дніпрі офіційних локацій, де можна зануритися у воду не буде.

До повномасштабного вторгнення зазвичай у Дніпрі були визначені офіційні місця для занурювання на Водохреще: Монастирський острів, кар’єр на Червоному Камені, Мануйлівський та Придніпровський пляжі.

Враховуючи складну безпекову ситуацію в країні, цього року, як і минулого, офіційних заходів на Водохреще не буде, аби не організовувати масове скупчення людей та не наражати містян на небезпеку, – йдеться у повідомленні міськради.

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, чи святкуватимуть у Дніпрі ВодохрещаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 18:19
Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі

Поринемо в історію!

Де у Дніпрі вклеїти фото в паспорт і скільки це коштує: за яких умов «книжку» замінять на ID-картку
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
Де у Дніпрі вклеїти фото в паспорт і скільки це коштує: за яких умов «книжку» замінять на ID-картку

Жителі Дніпра, коли їм виповнилося 25 чи 45 років, повинні…

У Дніпрі через ДТП в час пік “паралізувало” Слобожанський проспект (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:49
У Дніпрі через ДТП в час пік “паралізувало” Слобожанський проспект (ФОТО)

Проспект Слобожанський застряг в заторах.

Домашній пес помер у муках: у Дніпрі на одному із житломасивів знову активізувалися догхантери
Новини Дніпра
Сьогодні 16:45
Домашній пес помер у муках: у Дніпрі на одному із житломасивів знову активізувалися догхантери

Жертвами догхантерів можуть стати як безпритульні собаки, так і домашні…

Наверх