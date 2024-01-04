Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)

Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)

Сьогодні 22:10
просмотров

У кількох десятках кілометрів від Дніпра розкинувся нетиповий ліс.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)

Між Дніпром та сусіднім Кам’янським розкинувся нетиповий для цієї місцевості ліс. 

Незвичну флору показала Tetiana Horielova у тематичній Facebook-спільноті. 

Маленький нетиповий для степової зони ліс Тетяна назвала “березовим криволіссям”. Усе через, те що тут ростуть червонокнижні берези, які мають два стовбури та дивну для цих дерев форму. 

Екотоп розташований на околицях Кам’янського, що на Дніпропетровщині, зазначає дослідниця. Поруч великі житлові мікрорайони, тому попри свою унікальність, ці землі навряд стануть заповідними. На цих ділянках постійно гуляють діти, спортсмени, собачники, грибники та любителі природи.
 
На пісках лівого берега Дніпра ростуть червонокнижні дніпровські берези, стелиться зимовий хвощ, трапляються папороті і мохи. Деякі із них Тетяна зазнімкувала та поділилася фото.
 
На світлині нижче – береза дніпровська Betula borysthenica, яка внесена до Червоної книги України. Умови зростання у цьому локалітеті не дуже типові для виду, тому кущі такі рідкі, зазначає Тетяна. 
 

Новости Днепра про Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)

Горбки між деревами вкриті хвощем зимовим – Equisetum hyemale. 

Новости Днепра про Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)

Цей чудернацький зелений мох називається – Brachythecium sp.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)

У нетиповому лісі також можна зустріти сосну Банкса.

На фото гілки сосни – Pinus banksiana. 

Новости Днепра про Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)Українська Новости Днепра про Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі помітили апокаліптичного Санту
Новини Дніпра
Сьогодні 21:33
У Дніпрі помітили апокаліптичного Санту

Апокаліптичного Санту помітили у Дніпрі.

Задує рвучким вітром та засипе снігом: до Дніпра прийдуть хурделиці з 17-градусними морозами
Новини Дніпра
Сьогодні 20:13
Задує рвучким вітром та засипе снігом: до Дніпра прийдуть хурделиці з 17-градусними морозами

Уже за кілька днів Дніпро може накрити сніговий апокаліпсис.

“Помста” природи: поблизу Дніпра на чоловіка впало дерево, яке він пиляв на дрова
Новини Дніпра
Сьогодні 18:48
“Помста” природи: поблизу Дніпра на чоловіка впало дерево, яке він пиляв на дрова

Нещасний випадок стався у селищі поблизу Дніпра.

Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 18:19
Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі

Поринемо в історію!

Наверх