Поблизу Дніпра, де розкинувся нетиповий ліс, помітили червонокнижні берези зі двома стовбурами (ФОТО)

У кількох десятках кілометрів від Дніпра розкинувся нетиповий ліс.

Між Дніпром та сусіднім Кам’янським розкинувся нетиповий для цієї місцевості ліс.

Незвичну флору показала Tetiana Horielova у тематичній Facebook-спільноті.

Маленький нетиповий для степової зони ліс Тетяна назвала “березовим криволіссям”. Усе через, те що тут ростуть червонокнижні берези, які мають два стовбури та дивну для цих дерев форму.

Екотоп розташований на околицях Кам’янського, що на Дніпропетровщині, зазначає дослідниця. Поруч великі житлові мікрорайони, тому попри свою унікальність, ці землі навряд стануть заповідними. На цих ділянках постійно гуляють діти, спортсмени, собачники, грибники та любителі природи.

На пісках лівого берега Дніпра ростуть червонокнижні дніпровські берези, стелиться зимовий хвощ, трапляються папороті і мохи. Деякі із них Тетяна зазнімкувала та поділилася фото.

На світлині нижче – береза дніпровська Betula borysthenica, яка внесена до Червоної книги України. Умови зростання у цьому локалітеті не дуже типові для виду, тому кущі такі рідкі, зазначає Тетяна.

Горбки між деревами вкриті хвощем зимовим – Equisetum hyemale.

Цей чудернацький зелений мох називається – Brachythecium sp.

У нетиповому лісі також можна зустріти сосну Банкса.

На фото гілки сосни – Pinus banksiana.

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