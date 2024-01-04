Задує рвучким вітром та засипе снігом: до Дніпра прийдуть хурделиці з 17-градусними морозами

Уже за кілька днів Дніпро може накрити сніговий апокаліпсис.

Синоптики попереджають про значне погіршення погоди з неділі, 7 січня. Про це зокрема йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Найхолодніше буде на півночі, де арктичне повітря опустить температуру повітря до -18-22 градусів. Центральні області, більшість сходу, південь та Прикарпаття зазнають впливу циклону із півдня – сильні опади, рвучкий вітер, снігопади, ожеледь, налипання мокрого снігу.

7-9 січня в Україні, зокрема в Дніпропетровській області, очікується негода внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Вдень 7 січня та протягом доби 8 січня на Дніпропетровщині та в ряді інших областей випаде до 30 см снігу. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Дороги будуть слизькими через ожеледицю. Нічна температура впаде до 7-15° морозу.

Синоптики попереджають: складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах, погіршення умов життєзабезпечення населення.

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