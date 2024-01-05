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Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 6 вражеских беспилотников

Сегодня 07:39
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Враг снова ночью терроризировал Днепропетровщину.
Новости Днепра про Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 6 вражеских беспилотников

Фото условное.

Оккупанты направили на область 6 шахедов – их сбили силы ПВО в Криворожском районе.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, обломки БПЛА упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал.

Кроме того, ночью враг обстреливал из тяжелой артиллерии Никополь, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. В общей сложности выпустил более десяти снарядов. К счастью, никто не пострадал.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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