По Днепропетровщине прокатилась волна «минирований»: угрожали взорвать метро, вокзалы, торговые центры

Правоохранители за сутки проверили 80 объектов.

В четверг, 4 января, по Днепропетровщине прокатилась волна «минирований». Неизвестные угрожали взорвать в Днепре и области сразу несколько десятков объектов — здания СБУ, вокзалы, торговые центры, в частности, гипермаркет «Метро» в нашем городе и Кривом Роге, станции метро, админздания и т.д.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Всего правоохранители за сутки обследовали 80 объектов. Никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!

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