У Дніпрі на Гагаріна помітили чорний дим та полум’я: коментар ДСНС

На місце викликали рятувальників.
З’ясувалося, що займання виникло у будівлі, що не експлуатується. Там горіло сміття на площі 25 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
ДСНС-ники оперативно ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню бабусю.
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