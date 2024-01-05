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У Дніпрі на Гагаріна помітили чорний дим та полум’я: коментар ДСНС

Сьогодні 08:30
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Учора вдень на проспекті Гагаріна містяни помітили чорний густий дим та полум'я. Пожежа неабияк налякала їх.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна помітили чорний дим та полум'я: коментар ДСНС

На місце викликали рятувальників.

З’ясувалося, що займання виникло у будівлі, що не експлуатується. Там горіло сміття на площі 25 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники оперативно ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна помітили чорний дим та полум'я: коментар ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню бабусю.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна помітили чорний дим та полум'я: коментар ДСНСУкраїнська

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