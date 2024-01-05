На Дніпропетровщині розшукують 32-річного чоловіка, який зник безвісти минулого року

У Новомосковську поліція розшукує 32-річного Андрія Русиняка.
З 31 грудня 2023 року чоловік не з’являється за місцем мешкання. Відомо, що востаннє його бачили біля торговельного центру «Маяк», що на трасі М-04 (980 км). Правоохоронцям потрібна допомога у пошуках!
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, очі карі, волосся чорне.
Особливі прикмети:має шрами в районі грудної клітини
Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.
Важлива будь-яка інформація!
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