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  • На Дніпропетровщині розшукують 32-річного чоловіка, який зник безвісти минулого року

На Дніпропетровщині розшукують 32-річного чоловіка, який зник безвісти минулого року

Сьогодні 07:00
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 32-річного чоловіка, який зник безвісти минулого року

У Новомосковську поліція розшукує 32-річного Андрія Русиняка.

З 31 грудня 2023 року чоловік не з’являється за місцем мешкання. Відомо, що востаннє його бачили біля торговельного центру «Маяк», що на трасі М-04 (980 км). Правоохоронцям потрібна допомога у пошуках!

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, очі карі, волосся чорне.

Особливі прикмети:має шрами в районі грудної клітини

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.

Важлива будь-яка інформація!

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