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  • В Днепре необычная для этих краев птица наделала «кипишу» на озере в парке Глобы

В Днепре необычная для этих краев птица наделала «кипишу» на озере в парке Глобы

Сегодня 21:57
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В Днепре в парке Глобы сняли на камеру редкого гостя.

Новости Днепра про В Днепре необычная для этих краев птица наделала

К уточкам, гусям и голубям в парке Глобы привыкли, однако на озере в центре Днепра водится немало разных водоплавающих птиц. Одному из них удалось снять днепрянину Роману. Фотографии почтенного озерного гостя фотограф опубликовал в Facebook-сообществе «Птицы Украины».

На фото выше – шилохвост. Водоплавающая птица из семейства уточных. Пернатый красавец покорил сердца днепрян, которые не видели таких птиц в парке Глобы раньше.

Новости Днепра про В Днепре необычная для этих краев птица наделала

Новости Днепра про В Днепре необычная для этих краев птица наделала

Стоит отметить, что шилохвоста сняли в парке Глобы в прошлом году. Удастся ли вам встретить эту птицу сейчас – неизвестно.

Шилохвост – что известно о птице?

В Украине это гнездовая, перелетная, зимующая птица. Гнездится на севере и местами на юге страны. Во время миграций встречается по всей территории, а зимует у берегов Северо-Западного Причерноморья, на Сиваше и на лиманах Приазовья.

Изредка держится зимой на водоемах в глубине суши.

Встретить шилохвоста можно на водоемах с болотной растительностью, морских побережьях. Несмотря на то, что это водоплавающая птица, однако пернатая предпочитает неглубокие водоемы, поскольку не может глубоко нырять.

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