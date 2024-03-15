В Днепре необычная для этих краев птица наделала «кипишу» на озере в парке Глобы

К уточкам, гусям и голубям в парке Глобы привыкли, однако на озере в центре Днепра водится немало разных водоплавающих птиц. Одному из них удалось снять днепрянину Роману. Фотографии почтенного озерного гостя фотограф опубликовал в Facebook-сообществе «Птицы Украины».
На фото выше – шилохвост. Водоплавающая птица из семейства уточных. Пернатый красавец покорил сердца днепрян, которые не видели таких птиц в парке Глобы раньше.
Стоит отметить, что шилохвоста сняли в парке Глобы в прошлом году. Удастся ли вам встретить эту птицу сейчас – неизвестно.
В Украине это гнездовая, перелетная, зимующая птица. Гнездится на севере и местами на юге страны. Во время миграций встречается по всей территории, а зимует у берегов Северо-Западного Причерноморья, на Сиваше и на лиманах Приазовья.
Изредка держится зимой на водоемах в глубине суши.
Встретить шилохвоста можно на водоемах с болотной растительностью, морских побережьях. Несмотря на то, что это водоплавающая птица, однако пернатая предпочитает неглубокие водоемы, поскольку не может глубоко нырять.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области пропал 13-летний мальчик.
Российская атака по Одессе унесла жизни правоохранителя родом из Днепра.
В Днепре запланировано отключение воды для одного из жилых массивов.
В Днепре в летнее время ездит прогулочный трамвайчик. Вагон стилизован…
В Днепропетровской области пропал 13-летний мальчик.
Жительница Криворожского района отметила 100-летний юбилей.
В феврале 2024 года индекс потребительских цен в Днепропетровской области увеличился на 0,1% по сравнению с январем.
Российская атака по Одессе унесла жизни правоохранителя родом из Днепра.
В Днепре запланировано отключение воды для одного из жилых массивов.
В Днепре в летнее время ездит прогулочный трамвайчик. Вагон стилизован под старину и выглядит максимально похожим на те, которые курсировали по городу в XIX веке. Тогда это был самый популярный вид транспорта.
Жительнице Никополя жизнь спас борщ.
В Каменском задержали мужчину, избившего своего 8-летнего племянника.
В этом году 18 марта у православных христиан начинается Великий пост. Его дата «плавающая» и зависит от того, когда в этом году начинается Пасха. В 2024 Христово Воскресенье выпадает на 5 мая. Великий пост продлится до субботы, 4 мая включительно.…
Анонсировали отключения света на следующей неделе!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!