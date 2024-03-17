Над Днепровским районом силы ПВО сбили вражеский БпЛА

Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА в небе над Днепропетровщиной.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Ночь в области была неспокойной, раздавались сигналы воздушной тревоги.

Во время одной из них силы ПВО подстрелили вражеский БпЛА. Около полуночи бойцы ПВК «Восход» приземлили БпЛА в Днепровском районе.

Благодарен за это защитникам неба. Как и тем, кто подстерегает на линиях фронта. Женит русских варваров с украинской земли. Приближает вожделенную победу, — заявил глава ОВА.

В других громадах Днепропетровской области было тихо и без обстрелов.

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