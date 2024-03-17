Над Днепровским районом силы ПВО сбили вражеский БпЛА

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Ночь в области была неспокойной, раздавались сигналы воздушной тревоги.
Во время одной из них силы ПВО подстрелили вражеский БпЛА. Около полуночи бойцы ПВК «Восход» приземлили БпЛА в Днепровском районе.
Благодарен за это защитникам неба. Как и тем, кто подстерегает на линиях фронта. Женит русских варваров с украинской земли. Приближает вожделенную победу, — заявил глава ОВА.
В других громадах Днепропетровской области было тихо и без обстрелов.
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