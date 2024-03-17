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Над Дніпровським районом сили ППО збили ворожий БпЛА

Сьогодні 09:01
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Сьогодні вночі сили ППО збили ворожий БпЛА у небі над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про Над Дніпровським районом сили ППО збили ворожий БпЛА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Ніч в області була неспокійною, лунали сигнали повітряної тривоги.

Під час однієї з них сили ППО вполювали ворожий БпЛА. Близько опівночі бійці ПвК “Схід” приземлили БпЛА у Дніпровському районі.

Вдячний за це оборонцям неба. Як і тим, хто чатує на лініях фронту. Жене російських варварів з української землі. Наближає жадану перемогу, — заявив очільник ОВА.

В інших громадах Дніпропетровської області було тихо та без обстрілів.

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