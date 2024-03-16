В Никополе возник пожар в результате вражеских обстрелов: ранена женщина

Враг целил по жилому сектору. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате попадания боеприпаса возник пожар на территории одного из частных домовладений. Огнем поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение на площади 90 кв.м, — говорится в сообщении.
Возгорание было ликвидировано в 15:22.
Также в результате обстрела пострадала женщина, 1946 года рождения.
О состоянии женщины не сообщалось.
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