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В Никополе возник пожар в результате вражеских обстрелов: ранена женщина

Сегодня 17:01
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Сегодня оккупационные войска снова обстреливали Никополь.

Новости Днепра про В Никополе возник пожар в результате вражеских обстрелов: ранена женщина

Враг целил по жилому сектору. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате попадания боеприпаса возник пожар на территории одного из частных домовладений. Огнем поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение на площади 90 кв.м, — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 15:22.

Также в результате обстрела пострадала женщина, 1946 года рождения.

О состоянии женщины не сообщалось.

 
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Новости Днепра про В Никополе возник пожар в результате вражеских обстрелов: ранена женщинаУкраїнська Новости Днепра про В Никополе возник пожар в результате вражеских обстрелов: ранена женщинаРусский

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