Дефицит значительный: сегодня в Днепре и области возможно применение аварийных отключений электроэнергии

С 18:00 до 24:00 потребление промышленности будет ограничиваться, при росте потребления возможны аварийные отключения!

В энергосистеме Украины в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии. Причина — масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на ВИЭ. В другие часы нехватка электроэнергии является значительной. Во избежание отключений бытовых потребителей диспетчерский центр «Укрэнерго» применяет все возможные меры преодоления дефицита: импорт и аварийную помощь из стран Европы, ограничение потребления промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей, в том числе и на Днепропетровщине.

Ограничение потребления — это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, особенно с 18:00 до 24:00, — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, вчера россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и железнодорожную инфраструктуру: оборудование серьезно повреждено.

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