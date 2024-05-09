В Днепре на Победе масштабное отключение воды

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня в Днепре и области возможно применение аварийных отключений электроэнергии .

По состоянию на 14:00 завершены ремонтные работы и восстановлено нормативное давление в таких местностях города:

С 18:00 до 24:00 потребление промышленности будет ограничиваться, при росте…

В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у…

В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и…

Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО) Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился он в рабочем районе, но пользовался большой популярностью среди жителей Днепра – здесь устраивали свадьбы, отмечали юбилеи и окончания вузов. Ресторан проработал несколько десятков лет, пережил 1990-е и в начале… 2 просмотров

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В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у него признаки наркотического опьянения. 4 просмотров

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