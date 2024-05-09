В Днепре на Победе масштабное отключение воды

По состоянию на 14:00 завершены ремонтные работы и восстановлено нормативное давление в таких местностях города:
КП «Днепропроводоканал» продолжает ремонтные работы по следующим адресам:
Сразу после завершения работ водоснабжение будет возобновлено.
Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня в Днепре и области возможно применение аварийных отключений электроэнергии.
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