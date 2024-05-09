Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Победе масштабное отключение воды

Сегодня 14:50
просмотров

9 мая на улицах Днепра продолжаются аварийно-восстановительные работы.

вода

По состоянию на 14:00 завершены ремонтные работы и восстановлено нормативное давление в таких местностях города:

  • Донецкое шоссе на верхних этажах домов: 128, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 146, 148.
  • ул. Березинская 24А.
  • ул. Холодильная 67, 69, 75, 79.

КП «Днепропроводоканал» продолжает ремонтные работы по следующим адресам:

  • ул. Днепровская, 69 (поселок Новоалександровка). Прекращено водоснабжение улиц Днепровская, Агрономическая, Степная, Речная, Садовая, Железнодорожная;
  • ул. Мандрыковская, 80-П. Отсутствует водоснабжение по всей улице.

Сразу после завершения работ водоснабжение будет возобновлено.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня в Днепре и области возможно применение аварийных отключений электроэнергии.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Победе масштабное отключение водыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Победе масштабное отключение водыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни
    Новости Днепра
    Сегодня 16:43
    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни

    В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и…

    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города
    Новости Днепра
    Сегодня 16:10
    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города

    Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной…

    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных
    Новости Днепра
    Сегодня 15:26
    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных

    В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у…

    Дефицит значительный: сегодня в Днепре и области возможно применение аварийных отключений электроэнергии
    Новости Днепра
    Сегодня 13:40
    Дефицит значительный: сегодня в Днепре и области возможно применение аварийных отключений электроэнергии

    С 18:00 до 24:00 потребление промышленности будет ограничиваться, при росте…

    Последние новости

    Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО)
    Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО)

    Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился он в рабочем районе, но пользовался большой популярностью среди жителей Днепра – здесь устраивали свадьбы, отмечали юбилеи и окончания вузов. Ресторан проработал несколько десятков лет, пережил 1990-е и в начале…

    Сегодня 17:28
    2
    просмотров
    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни
    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни

    В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и удлиненные маршруты к кладбищам. На них будут таблички "Кладбище".

    Сегодня 16:43
    2
    просмотров
    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города
    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города

    Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной опасности.

    Сегодня 16:10
    6
    просмотров
    Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия
    Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия

    Домашнее насилие может иметь разные формы: различают физическое, психологическое, экономическое и сексуальное насилие. Обидчиком может быть не только один из супругов, но и другие члены семьи или родственники - дети, внуки, родители.

    Сегодня 15:51
    4
    просмотров
    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных
    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных

    В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у него признаки наркотического опьянения.

    Сегодня 15:26
    4
    просмотров
    Перекрытие улицы Литейной в Днепре: когда планируют снова открыть движение
    Перекрытие улицы Литейной в Днепре: когда планируют снова открыть движение

    Стало известно, когда завершат капитальный ремонт улицы Литейной.

    Сегодня 14:42
    1
    просмотров
    Поминальная неделя 2024: традиции, что нельзя делать и приметы
    Поминальная неделя 2024: традиции, что нельзя делать и приметы

    В первые выходные после Пасхи принято ходить на кладбище. Поминают умерших на выходных, а дни, когда люди посещают некрополи и несут на могилки цветы и сладости называются по-разному: Проводы, Гробки, Красна горка или Радоница.

    Сегодня 14:39
    3
    просмотров
    В Днепре на месяц раньше расцвели розы (ФОТО)
    В Днепре на месяц раньше расцвели розы (ФОТО)

    В Днепре уже расцвели первые розы.

    Сегодня 13:53
    4
    просмотров
    Дефицит значительный: сегодня в Днепре и области возможно применение аварийных отключений электроэнергии
    Дефицит значительный: сегодня в Днепре и области возможно применение аварийных отключений электроэнергии

    С 18:00 до 24:00 потребление промышленности будет ограничиваться, при росте потребления возможны аварийные отключения!

    Сегодня 13:40
    4
    просмотров
    Блогер с Днепропетровщины сотрудничал с командованием Южного военного округа РФ
    Блогер с Днепропетровщины сотрудничал с командованием Южного военного округа РФ

    СБУ задержала украинских блоггеров, восхвалявших путина и пропагандировавших "российский мир". Среди них – блогер с Днепропетровщины.

    Сегодня 13:32
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх