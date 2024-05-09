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У Дніпрі на Перемозі масштабне відключення води

Сьогодні 14:50
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9 травня на вулицях Дніпра продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі масштабне відключення води

Станом на 14:00 завершено ремонтні роботи та відновлено нормативний тиск у таких місцевостях міста:

  • Донецьке шосе на верхніх поверхах будинків: 128, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 146, 148.
  • вул. Березинська 24А.
  • вул. Холодильна 67, 69, 75, 79.

КП “Дніпроводоканал” продовжує ремонтні роботи за такими адресами:

  • вул. Дніпровська, 69 (сел. Новоолександрівка). Припинено водопостачання вулиць Дніпровська, Агрономічна, Степова, Річкова, Садова, Залізнична;
  • вул. Мандриківська, 80-П. Відсутнє водопостачання по всій вулиці.

Одразу після завершення робіт водопостачання буде відновлено.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що сьогодні у Дніпрі та області можливе застосування аварійних відключень електроенергії.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі масштабне відключення водиУкраїнська

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