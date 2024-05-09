У Дніпрі на Перемозі масштабне відключення води

Станом на 14:00 завершено ремонтні роботи та відновлено нормативний тиск у таких місцевостях міста:
КП “Дніпроводоканал” продовжує ремонтні роботи за такими адресами:
Одразу після завершення робіт водопостачання буде відновлено.
Нагадуємо, раніше ми писали про те, що сьогодні у Дніпрі та області можливе застосування аварійних відключень електроенергії.
Читайте також:
Автор:
Буває і таке!
З 18:00 до 24:00 споживання промисловості буде обмежуватись, при зростанні…
СБУ затримала українських блогерів, які вихваляли путіна та пропагували "російський…
Раніше абонплата за воду входила в тариф, однак зараз, відповідно…