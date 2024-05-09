У Дніпрі на Перемозі масштабне відключення води

9 травня на вулицях Дніпра продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Станом на 14:00 завершено ремонтні роботи та відновлено нормативний тиск у таких місцевостях міста:

Донецьке шосе на верхніх поверхах будинків: 128, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 146, 148.

вул. Березинська 24А.

вул. Холодильна 67, 69, 75, 79.

КП “Дніпроводоканал” продовжує ремонтні роботи за такими адресами:

вул. Дніпровська, 69 (сел. Новоолександрівка). Припинено водопостачання вулиць Дніпровська, Агрономічна, Степова, Річкова, Садова, Залізнична;

вул. Мандриківська, 80-П. Відсутнє водопостачання по всій вулиці.

Одразу після завершення робіт водопостачання буде відновлено.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що сьогодні у Дніпрі та області можливе застосування аварійних відключень електроенергії.

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