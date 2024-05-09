Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия

Домашнее насилие может иметь разные формы: различают физическое, психологическое, экономическое и сексуальное насилие. Обидчиком может быть не только один из супругов, но и другие члены семьи или родственники - дети, внуки, родители.

От бытового конфликта домашнее насилие отличается регулярностью, действия обидчика умышленные и имеют целью причинить боль, контролировать и т.д.

В городском совете рассказали жителям Днепра, какие признаки имеет домашнее насилие, какая ответственность предусмотрена для обидчиков и куда обращаться за помощью.

Признаки домашнего насилия

Вероятно, это домашнее насилие, если:

вас постоянно критикуют, обвиняют или осуждают любые ваши действия, оскорбляют, унижают, угрожают или запугивают, обидчик запрещает вам выразить собственное мнение, общаться с другими людьми, ваши слова искажают, используют ваши слабости против вас — это признаки психологического насилия;

вас систематически бьют или толкают, угрожают убить, лишают еды, сна, лекарств, отдыха, не позволяют выходить на улицу или не пускают домой — это признаки физического насилия;

запрещают тратить ваши средства или пользоваться вашим имуществом, угрожают, что заберут, или забирают ваши средства или имущество, контролируют, что и сколько вы едите, покупаете и т.д. — это признаки экономического насилия.

Запомните — обидчиков можно привлечь к ответственности!

Человеку, который совершает домашнее насилие, в зависимости от ситуации, грозит от административной до уголовной ответственности — от штрафа и общественных работ до лишения свободы. Кроме этого, существуют дополнительные меры воздействия:

срочное запрещающее предписание: обязывает обидчика покинуть ваше место жительства и запрещает возвращаться туда, а также любым способом контактировать с вами. Это предписание выписывает полиция, если здоровью или жизни пострадавшего человека угрожает опасность. Его срок действия — до 10 суток;

ограничительное предписание: запрещает находиться в месте совместного проживания вместе с вами и приближаться на определенное расстояние к вашему месту жительства, учебы, работы и т.д., а также любым способом контактировать и разыскивать и тому подобное. Решение о применении указанного предписания принимает суд, если ему предоставят для этого достаточно оснований и доказательств. Срок действия — до 6 месяцев и может быть продлен еще на 6 месяцев максимум.

Куда обращаться за помощью

Первое, что нужно сделать, чтобы привлечь обидчика к ответственности — обратиться в полицию. Далее следует обратиться к юристам системы бесплатной юридической помощи для профессионального сопровождения — это бесплатно и гарантировано Законом Украины «О бесплатной юридической помощи».

Все пострадавшие от домашнего насилия имеют право на услуги системы БЮП, в частности на:

консультацию юриста относительно ваших прав и как привлечь обидчика к ответственности;

разъяснение, какие доказательства нужны и как их собрать;

помощь с обращением в суд о выдаче ограничительного предписания или по другим вопросам для защиты от насилия, представительство интересов в суде.

Все способы получить юридическую помощь перечислены на сайте системы БЮП.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском под суд пойдут три домашних тирана.

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