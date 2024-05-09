Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия

От бытового конфликта домашнее насилие отличается регулярностью, действия обидчика умышленные и имеют целью причинить боль, контролировать и т.д.
В городском совете рассказали жителям Днепра, какие признаки имеет домашнее насилие, какая ответственность предусмотрена для обидчиков и куда обращаться за помощью.
Вероятно, это домашнее насилие, если:
Запомните — обидчиков можно привлечь к ответственности!
Человеку, который совершает домашнее насилие, в зависимости от ситуации, грозит от административной до уголовной ответственности — от штрафа и общественных работ до лишения свободы. Кроме этого, существуют дополнительные меры воздействия:
Первое, что нужно сделать, чтобы привлечь обидчика к ответственности — обратиться в полицию. Далее следует обратиться к юристам системы бесплатной юридической помощи для профессионального сопровождения — это бесплатно и гарантировано Законом Украины «О бесплатной юридической помощи».
Все пострадавшие от домашнего насилия имеют право на услуги системы БЮП, в частности на:
Все способы получить юридическую помощь перечислены на сайте системы БЮП.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском под суд пойдут три домашних тирана.
Читайте также:
Автор:
Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился…
Стало известно, когда завершат капитальный ремонт улицы Литейной.
В первые выходные после Пасхи принято ходить на кладбище. Поминают…
В Днепре уже расцвели первые розы.
Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился он в рабочем районе, но пользовался большой популярностью среди жителей Днепра – здесь устраивали свадьбы, отмечали юбилеи и окончания вузов. Ресторан проработал несколько десятков лет, пережил 1990-е и в начале…
В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и удлиненные маршруты к кладбищам. На них будут таблички "Кладбище".
Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной опасности.
В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у него признаки наркотического опьянения.
9 мая на улицах Днепра продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Стало известно, когда завершат капитальный ремонт улицы Литейной.
В первые выходные после Пасхи принято ходить на кладбище. Поминают умерших на выходных, а дни, когда люди посещают некрополи и несут на могилки цветы и сладости называются по-разному: Проводы, Гробки, Красна горка или Радоница.
В Днепре уже расцвели первые розы.
С 18:00 до 24:00 потребление промышленности будет ограничиваться, при росте потребления возможны аварийные отключения!
СБУ задержала украинских блоггеров, восхвалявших путина и пропагандировавших "российский мир". Среди них – блогер с Днепропетровщины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!