Мешканцям Дніпра нагадали, куди звертатися по допомогу постраждалим від домашнього насилля
Мешканцям Дніпра нагадали, куди звертатися по допомогу постраждалим від домашнього насилля
Сьогодні 15:51
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Домашнє насильство може мати різні форми: розрізняють фізичне, психологічне, економічне та сексуальне насильство. Кривдником може бути не тільки один з подружжя, але й інші члени родини чи родичі – діти, онуки, батьки.
Від побутового конфлікту домашнє насильство відрізняється регулярністю, дії кривдника умисні і мають на меті завдати болю, контролювати тощо.
У міській раді розповіли мешканцям Дніпра, які ознаки має домашнє насильство, яка відповідальність передбачена для кривдників та куди звертатися по допомогу.
Ознаки домашнього насильства
Ймовірно, це домашнє насильство, якщо:
вас постійно критикують, звинувачують чи засуджують будь-які ваші дії, ображають, принижують, погрожують чи залякують, кривдник забороняє вам висловити власну думку, спілкуватися з іншими людьми, ваші слова перекручують, використовують ваші слабкості проти вас — це ознаки психологічного насильства;
вас систематично б’ють чи штовхають, погрожують убити, позбавляють їжі, сну, ліків, відпочинку, не дозволяють виходити на вулицю чи не пускають додому — це ознаки фізичного насильства;
забороняють витрачати ваші кошти чи користуватись вашим майном, погрожують, що заберуть, або забирають ваші кошти чи майно, контролюють, що і скільки ви їсте, купуєте тощо — це ознаки економічного насильства.
Запам’ятайте – кривдників можна притягнути до відповідальності!
Людині, яка вчиняє домашнє насильство, залежно від ситуації, загрожує від адміністративної до кримінальної відповідальності — від штрафу й громадських робіт до позбавлення волі. Крім цього, існують додаткові заходи впливу:
терміновий заборонний припис: зобов’язує кривдника залишити ваше місце проживання та забороняє повертатися туди, а також в будь-який спосіб контактувати з вами. Цей припис виписує поліція, якщо здоров’ю чи життю постраждалої людини загрожує небезпека. Його термін дії — до 10 діб;
обмежувальний припис: забороняє перебувати в місці спільного проживання разом із вами та наближатися на визначену відстань до вашого місця проживання, навчання, роботи тощо, а також в будь-який спосіб контактувати та розшукувати тощо. Рішення про застосування зазначеного припису ухвалює суд, якщо йому нададуть для цього достатньо підстав і доказів. Строк дії — до 6 місяців і може бути продовжений ще на 6 місяців максимум.
Куди звертатися по допомогу
Перше, що потрібно зробити, щоб притягнути кривдника до відповідальності – звернутися до поліції. Далі варто звернутися до юристів системи безоплатної правничої допомоги для фахового супроводу — це безоплатно і гарантовано Законом України «Про безоплатну правничу допомогу».
Усі постраждалі від домашнього насильства мають право на послуги системи БПД, зокрема на:
консультацію юриста щодо ваших прав та як притягнути кривдника до відповідальності;
роз’яснення, які докази потрібні і як їх зібрати;
допомогу зі зверненням до суду про видачу обмежувального припису чи з інших питань для захисту від насильства, представництво інтересів у суді.
Усі способи отримати юридичну допомогу перелічені на сайті системи БПД.
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