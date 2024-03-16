У Дніпрі викрили шахрая, який продавав неіснуючі телефони

У Дніпрі викрили шахрая який обманув 11 людей на продажах мобільних телефонів та заволодів їх коштами на загальну суму понад 60 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Днпропетровській області.

Незаконну діяльність 25-річного афериста припинили співробітники поліції.

25-річний містянин зі свого мобільного створив фейкове оголошення про продаж телефонів на одній із популярних інтернет-платформ. Покупців приваблював низькими цінами, однак вимагав повну оплату товару або передплату у розмірі половини вартості, — йдеться у повідомленні.

Після отримання коштів чоловік викидав сім-картку та припиняв відповідати в онлайн-чатах.

Затриманому повідомили про підозру за ст. 190 (шахрайство) ККУ.

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