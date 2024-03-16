В Днепре разоблачили мошенника, продававшего несуществующие телефоны

В Днепре разоблачили мошенника, который обманул 11 человек на продажах мобильных телефонов и завладел их средствами на общую сумму более 60 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Незаконную деятельность 25-летнего афериста приостановили сотрудники полиции.

25-летний горожанин со своего мобильного создал фейковое объявление о продаже телефонов на одной из популярных интернет-платформ. Покупателей привлекал низкими ценами, однако требовал полной оплаты товара или подписки в размере половины стоимости, — говорится в сообщении.

После получения средств мужчина выбрасывал сим-карту и прекращал отвечать в онлайн-чатах.

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 190 (мошенничество) УКУ.

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