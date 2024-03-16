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У Дніпрі рятувальники визволили песика з пастки

Сьогодні 14:56
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Сьогодні у Дніпрі фахівці ДСНС врятували чотирилапого.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники визволили песика з пастки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався сьогодні, об 11:35 на вулиці Данили Галицького Новокодацького району міста.

До рятувальників звернулись небайдужі мешканці, котрі розповіли про те, що у приямок житлового будинку впав пес.

Прибувши на місце рятувальники звільнили чотирилапого з пастки.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі “замінували” ТЦ “Нагорка” та декілька учбових закладів.

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