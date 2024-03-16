У Нікополі виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: поранено жінку

Ворог цілив по житловому сектору. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Внаслідок влучання боєприпасу виникла пожежа на території одного з приватних домоволодінь. Вогнем пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду на площі 90 кв.м, – йдеться у повідомленні.
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