У Нікополі виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: поранено жінку

Сьогодні окупаційні війська знову обстрілювали Нікополь.

Ворог цілив по житловому сектору. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Внаслідок влучання боєприпасу виникла пожежа на території одного з приватних домоволодінь. Вогнем пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду на площі 90 кв.м, – йдеться у повідомленні.

Займання було ліквідовано о 15:22.

Також в результаті обстрілу постраждала жінка, 1946 року народження.

Про стан жінки не повідомлялось.

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