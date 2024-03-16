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У Нікополі виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: поранено жінку

Сьогодні 17:01
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Сьогодні окупаційні війська знову обстрілювали Нікополь.

Новости Днепра про У Нікополі виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: поранено жінку

Ворог цілив по житловому сектору. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Внаслідок влучання боєприпасу виникла пожежа на території одного з приватних домоволодінь. Вогнем пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду на площі 90 кв.м, – йдеться у повідомленні.
 
Займання було ліквідовано  о 15:22.
 
Також в результаті обстрілу постраждала жінка, 1946 року народження.
 
Про стан жінки не повідомлялось.
 
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Новости Днепра про У Нікополі виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: поранено жінкуУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: поранено жінкуРусский

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