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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Володимир Слюсар

Сьогодні 11:54
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Захисник України Володимир Слюсар загинув 12 квітня 2024 року в бою поблизу Вербового Запорізької області.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Володимир Слюсар

Про це повідомляє підприємство “АрселорМіттал Кривий Ріг” у соцмережах.

Щирий, ввічливий, перспективний та наполегливий – таким ми запам’ятаємо Володимира Слюсаря. Не вагаючись Володимир став на захист нашої країни, родини та кожного з нас, адже і у мирному житті він завжди одним з перших приходив на допомогу, підтримував і допомагав. Ціною життів таких героїв, яким був Володимир Слюсар, ми зараз виборюємо незалежність та мирне життя нашої країн, – йдеться у дописі підприємства.

Чоловік працював у ремонтно-механічному цеху № 1 Ливарно-механічного заводу з 17 років.

У загиблого Захисника вдома залишилась дружина та донька.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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