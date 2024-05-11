На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Володимир Слюсар

Про це повідомляє підприємство “АрселорМіттал Кривий Ріг” у соцмережах.
Щирий, ввічливий, перспективний та наполегливий – таким ми запам’ятаємо Володимира Слюсаря. Не вагаючись Володимир став на захист нашої країни, родини та кожного з нас, адже і у мирному житті він завжди одним з перших приходив на допомогу, підтримував і допомагав. Ціною життів таких героїв, яким був Володимир Слюсар, ми зараз виборюємо незалежність та мирне життя нашої країн, – йдеться у дописі підприємства.
Чоловік працював у ремонтно-механічному цеху № 1 Ливарно-механічного заводу з 17 років.
У загиблого Захисника вдома залишилась дружина та донька.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
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