У Дніпрі на поминальні дні організують додаткові маршрути: графік
У Дніпрі на поминальні дні організують додаткові маршрути: графік
Сьогодні 09:26
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У Дніпрі сьогодні до міських кладовищ організована робота додаткових та подовжених маршрутів
Вони позначені табличкою з написом “Кладовище”.
Про це повідомляє офіційний портал міськради міста.
– до Сурсько-Литовського кладовища курсують подовжені автобусні маршрути: № 32 (з пл. Вокзальної), № 136 (з ж/м Лівобережний-3, центральної частини міста), № 127 (з пл. Соборної);
– до Краснопільського кладовища довезуть додатковий автобусний маршрут № 96 (з вул. Криворізька, ПМЗ центральна прохідна) та подовжені автобусні маршрути: № 55 (з ж/м Перемога – пров. Добровольців та вул. Робоча – вул. Національної Гвардії), № 156 (буде заїжджати за вимогою з ж/м Парус);
– до Ново-Ігренського кладовища їздить подовжений автобусний маршрут № 21 (з пл. Успенської);
– до кладовища селища Діївка-2 – подовжений автобусний маршрут № 92 (з пл. Вокзальна);
– до кладовища Дніпровського району курсує подовжений автобусний маршрут № 115 (з пл. Успенська кожні 30 хвилин).
Також з 8:00 до 16:00 посилено тролейбусні маршрути № 9, № 11, № 19, № 20.
Інші маршрути громадського транспорту працюють у режимі вихідного дня.
Ми писали про те, що сьогодні у Дніпрі буде хмарно та без опадів.
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