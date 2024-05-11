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У Дніпровському районі вночі спостерігали північне сяйво

Сьогодні 13:03
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В ніч на 11 травня у Дніпровському районі побачили північне сяйво.

Новости Днепра про У Дніпровському районі вночі спостерігали північне сяйво

Незвичне природне явище спостерігали мешканці ще декількох областей України. Зокрема над Харківською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Тернопільською, Рівненською, Волинською та Львівською областями.

В Головному центрі спеціального контролю пояснили, що північне сяйво в небі над Україною — це наслідок серії сонячних спалахів і корональних викидів маси стали причиною потужних магнітних бур.

Новости Днепра про У Дніпровському районі вночі спостерігали північне сяйво

Небо набуло рожево-фіолетового відтінку, а чутливі до погоди люди могли навіть відчувати дискомфорт.

Новости Днепра про У Дніпровському районі вночі спостерігали північне сяйво

Наразі на Сонце спостерігаються спалахи та корональні викиди маси. Це спричинило найпотужнішу з 2003 року геомагнітну бурю.

Вчені очікують, що у 2024 році побачити північне сяйво можна буде ще декілька разів.

Нещодавно мешканці Дніпра могли також помітити велику комету неозброєним оком.

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