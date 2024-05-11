У Дніпровському районі вночі спостерігали північне сяйво

В ніч на 11 травня у Дніпровському районі побачили північне сяйво.

Незвичне природне явище спостерігали мешканці ще декількох областей України. Зокрема над Харківською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Тернопільською, Рівненською, Волинською та Львівською областями.

В Головному центрі спеціального контролю пояснили, що північне сяйво в небі над Україною — це наслідок серії сонячних спалахів і корональних викидів маси стали причиною потужних магнітних бур.

Небо набуло рожево-фіолетового відтінку, а чутливі до погоди люди могли навіть відчувати дискомфорт.

Наразі на Сонце спостерігаються спалахи та корональні викиди маси. Це спричинило найпотужнішу з 2003 року геомагнітну бурю.

Вчені очікують, що у 2024 році побачити північне сяйво можна буде ще декілька разів.

Нещодавно мешканці Дніпра могли також помітити велику комету неозброєним оком.

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