У Дніпровському районі вночі спостерігали північне сяйво

Незвичне природне явище спостерігали мешканці ще декількох областей України. Зокрема над Харківською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Тернопільською, Рівненською, Волинською та Львівською областями.
В Головному центрі спеціального контролю пояснили, що північне сяйво в небі над Україною — це наслідок серії сонячних спалахів і корональних викидів маси стали причиною потужних магнітних бур.
Небо набуло рожево-фіолетового відтінку, а чутливі до погоди люди могли навіть відчувати дискомфорт.
Наразі на Сонце спостерігаються спалахи та корональні викиди маси. Це спричинило найпотужнішу з 2003 року геомагнітну бурю.
Вчені очікують, що у 2024 році побачити північне сяйво можна буде ще декілька разів.
Нещодавно мешканці Дніпра могли також помітити велику комету неозброєним оком.
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