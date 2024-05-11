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У Дніпрі на виставці демонструють зброю часів Римської імперії

Сьогодні 10:41
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У Дніпропетровському національному історичному музеї з'явились нові експонати.

Новости Днепра про У Дніпрі на виставці демонструють зброю часів Римської імперії

Зараз у музеї проходить виставка “Roma Invicta”, яка присвячена Стародавньому Риму.

Виставка присвячена icторiī та еволюцiī давньоримськоī армiī вiд доби пунiчних вiйн (III-cт. до н.е.) до загибелi Захiдноī Римськоī iмперiī (476 р. н.е.) в контекстi зовнiшньоī та внутрiшньоī полiтики.

Серед нових експонатів відвідувачі зможуть побачити реконструкцію римського кинджала та флягу для масла.

Приходьте до музею на виставку, щоб подивитись багато інших предметів римського озброєння та спорядження!  Виставка триватиме до 25-го травня. Окрема подяка Денису Сердіченко за надані предмети. Усі охочі мають можливість подивитись на предмети побуту, зброю та різні речі часів античності, — йдеться у дописі на сторінці музею.
 
Відвідувачі також зможуть пограти у давньоримські ігри.
 

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Новости Днепра про У Дніпрі на виставці демонструють зброю часів Римської імперіїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на виставці демонструють зброю часів Римської імперіїРусский

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