У Дніпрі на виставці демонструють зброю часів Римської імперії

Приходьте до музею на виставку, щоб подивитись багато інших предметів римського озброєння та спорядження! Виставка триватиме до 25-го травня. Окрема подяка Денису Сердіченко за надані предмети. Усі охочі мають можливість подивитись на предмети побуту, зброю та різні речі часів античності, — йдеться у дописі на сторінці музею.