Юрий Игнат больше не занимает должность спикера Воздушных Сил ВСУ

Юрий Игнат больше не спикер Воздушных Сил ВСУ.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

С момента полномасштабного вторжения, я лично благодарил этого человека всего дважды в год – на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное – результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… за что и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины. Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната в пятый раз. Поблагодарю за продуктивную работу в должности начальника службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил, — заявил Николай Олещук.

Также командующий Воздушными Силами добавил, что Юрий Игнат будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении.

Пресс-службу Воздушных Сил Юрий Игнат возглавил в 2018 году, и почти 6 лет занимал этот пост.

Свой перевод на другую работу бывший спикер ВС еще не комментировал.

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