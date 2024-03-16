Юрій Ігнат більше не займає посаду речника Повітряних Сил ЗСУ

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік – на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від Президента України.Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил, – заявив Микола Олещук.
Також командувач Повітряних Сил додав, що Юрій Ігнат залишатиметься у складі Повітряних Сил та буде працювати на іншому напрямку.
Пресслужбу Повітряних Сил Юрій Ігнат очолив у 2018 році і майже 6 років займав цю посаду.
Своє переведення на іншу роботу колишній речник ПС ще не коментував.
Читайте також:
Автор:
Правоохоронці розшукали новонароджену дівчинку, мати якої нещодавно знайшли вбитою у…
У Міністерстві соціальної політики розробили зміни до постанови, які уточнюють…
У Німеччині вбили 27-річну українку, а її матір та маленьку…
Триває епідсезон 2023/2024. Зараз на території України циркулюють 29 субваріантів…