Юрій Ігнат більше не займає посаду речника Повітряних Сил ЗСУ

Юрій Ігнат більше не речник Повітряних Сил ЗСУ.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік – на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від Президента України.Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил, – заявив Микола Олещук.

Також командувач Повітряних Сил додав, що Юрій Ігнат залишатиметься у складі Повітряних Сил та буде працювати на іншому напрямку.

Пресслужбу Повітряних Сил Юрій Ігнат очолив у 2018 році і майже 6 років займав цю посаду.

Своє переведення на іншу роботу колишній речник ПС ще не коментував.

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