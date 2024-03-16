На Донбассе в бою с врагом погиб Герой из Днепропетровщины Илья Даниленко

Об этом сообщает информационный портал Желтоводского городского совета
Ему было всего 33 года. Мужчина родился 27 июля 1990 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области.
Он – участник АТО и ООС, уничтожал оккупантов на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях, освобождал Гусаровку, стоял на защите Соледара и Бахмута. Дома его ждали родители, жена и трое детей. Но 11 марта жизнь Ильи Даниленко унес российский враг. Он погиб в бою, мужественно исполнив свой долг перед Украиной и ее народом, — говорится в сообщении горсовета.
Илья Даниленко подписал контракт с ВСУ в 2018 году. Прошел путь от солдата к командиру взвода противотанковых ракетных комплексов.
Муж выполнял боевые задания на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.
За свои многочисленные боевые заслуги был награжден медалями «За военную службу Украины» и орденом «За Мужество» 3 степени.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и побратимам Героя.
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