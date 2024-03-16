В Днепре спасатели освободили собачку из ловушки

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел сегодня, в 11:35 на улице Данилы Галицкого Новокодацкого района города.
К спасателям обратились неравнодушные жители, которые рассказали, что в приямок жилого дома упал пес.
Прибывшие на место спасатели освободили собачку из ловушки.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре «заминировали» ТЦ «Нагорка» и несколько учебных заведений.
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