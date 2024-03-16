На Днепропетровщине полиция задержала подозреваемого в избиении знакомого

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в соцсетях.
Нападение произошло вечером, 14 марта. В этот день в полицию поступила информация о травмировании 46-летнего жителя Марганца.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что в этот день около 18 часов подозреваемый пришел в дом знакомого, стал агрессивно вести себя, стучать в двери и окна. Между мужчинами началась потасовка, в ходе которой 28-летний нападающий руками и деревянной рукоятью избил хозяина дома по голове и телу, — говорится в сообщении.
Вчера задержанному объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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